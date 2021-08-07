СМИ сообщили об ударе по северу сектора Газа с израильского беспилотника

По северным районам сектора Газа произвел удар израильский беспилотный летающий аппарат. На землях, используемых в качестве фермерских угодий, упали минимум два снаряда.

Об атаке сообщило палестинское агентство WAFA. Удар пришелся на территорию рядом с городом Бейт-Лахия и привел к материальному ущербу».

Информации о жертвах или пострадавших нет.

Налеты на Газу самолеты ВВС еврейского государства совершали несколько раз в июле. Удары наносились в том числе по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, которое контролирует сектор.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу 21 мая. До этого стороны в течение 11 дней обменивались ракетными ударами. В результате противостояния 257 человек, живших в прибрежном анклаве, погибли, порядка двух тысяч получили ранения. С израильской стороны жертв 13.