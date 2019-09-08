СМИ сообщили об отставке президента Nissan из-за скандала

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Саикава признался, что раньше получал завышенные бонусы в компании. По его словам, своим уходом он намерен взять на себя ответственность за совершенные действия. Пока неизвестно, когда именно произойдет отставка и кто займет место президента автомобильной компании.

Ранее сообщалось, что в Nissan провели внутреннюю проверку, благодаря которой удалось выяснить, что Хирото получил в качестве бонусов порядка 47 миллионов иен (более 29 миллионов рублей).

Причиной начала проверки стал скандал вокруг бывшего топ-менеджера компании Грега Келли и бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гонома. Они создали программу поощрения, с помощью которой получали внушительные суммы денег.

В ноябре 2018 года Келли арестовали и обвинили в незаконном получении девяти миллиардов иен и других преступлениях. Позже его отпустили под домашний арест.