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    19 марта 2022, 02:31

    СМИ сообщили об освобождении из-под стражи бывшего премьера Болгарии

    Sofia Globe: бывший премьер Болгарии Борисов освобожден из-под стражи спустя сутки

    Валерия Шафирко

    Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов был освобожден из-под стражи через сутки после задержания, сообщило издание Sofia Globe.

    Его отпустили без предъявления обвинений, отмечается в материале. Также были отпущены экс-глава Минфина страны Владислав Горанов и бывшего руководителя пресс-службы правительства Севдалину Арнаудову.

    Правоохранители, по словам адвокат Борисова Менко Менкова, не смогли установить причину совершения правонарушения. Защитник отметил, что намерен подать в прокуратуру соответствующую жалобу.

    Сейчас у следствия недостаточно доказательств о совершении преступления, отметила пресс-секретарь Софийской городской прокуратуры Десислава Петрова. Однако, по ее словам, препятствий для дальнейшего расследования никаких нет.

    О задержании бывшего премьера Болгарии стало известно в ночь на пятницу, 18 марта. Его и других бывших чиновников задержали в ходе масштабной полицейской операции. Она связана с расследованием свыше 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Борисова задержали по делу о вымогательстве, рассказал Менков.