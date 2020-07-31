СМИ сообщили о «жестком давлении» на задержанных в Белоруссии россиян

На россиян, которых задержали в Белоруссии, оказывают сильное давление. СМИ пишут, что людям угрожают большими сроками и заставляют сознаться «в фантастических вещах». Тем не менее к ним пустили правозащитников.

В республиканской коллегии адвокатов РИА «Новости» рассказали, что задержанным предоставили адвокатов. С россиян взяли подписку о неразглашении.

По словам источника в спецслужбах Белоруссии, на который сослался Telegram-канал WarGonzo, граждане РФ испытывают на себе «жесткое давление».

«Грозят большими сроками, вынуждают признаваться в фантастических вещах», — уточнил собеседник издания.

В Белоруссии 29 июля задержали 33 россиян, которых назвали наемниками из частной военной компании. Следователи республики считают, что они прибыли в страну для организации массовых беспорядков. Возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

В МИД РФ заявили, что россияне ехали транзитом в Стамбул через Минск. У них были на руках все необходимые документы и билеты на самолет. Эту же информацию подтвердил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.