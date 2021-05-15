СМИ сообщили о желании США отказаться от истребителя F-22

Военно-воздушные силы (ВВС) США откажутся от использования истребителя-невидимки F-22 Raptor. Как сообщило издание The Drive, это следует из слов начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна. Он заявил о сокращении флота тактической авиации до четырех истребителей F-15 EX Eagle II, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II и Next-Generation Air Dominance (NGAD), а также штурмовика А-10.

Генерал не упомянул F-22, из чего все сделали выводы, что истребитель-невидимку США намерены списать.

Пресс-секретарь ВВС Энн Стефаник уточнила, что F-22 в данный момент проходит модернизацию. Окончательный вопрос по его использованию пока не решен. «В ближайшее время не планируется выводить его на пенсию», — подчеркнул она.

Авторы материала отметили, что провести программу по фактическому списанию F-22 через законодателей будет достаточно сложно. Тем более в условиях недавно проведенных испытаний, когда пять F-35A и один F-22 продемонстрировали отличную совместную работу, используя скрытые каналы передачи данных.

Однако производство Raptor сократилось до 187 экземпляров. Сам самолет, хоть и остается эффективным, но его технологии давно устарели и обслуживать их все дороже. Кроме того, конструктивные изменения истребителя сказались на показателях его боеспособности. Эту информацию подтвердили в штабе.

Еще один недостаток F-22 — ограниченная дальность. Добавление внешних топливных баков ухудшает его незаметность. По мнению авторов, истребитель может заменить новый самолет NGAD, который избавят от всех этих недостатков. Информации о нем пока немного. Известно только, что обновленная система сможет вести радиоэлектронную борьбу.

Окончательный вопрос об оставлении F-22 Raptor на вооружении американских военных примут по итогам исследования Tac Air. Его представят в начале следующего года, когда штабу придется подавать заявку на следующий финансовый год. Генерал Браун уже заявлял, что придется принимать несколько ключевых решений.