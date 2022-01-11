СМИ сообщили о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря

В сторону Японского моря направился непознанный снаряд, который выпустили с территории КНДР. Предположительно, речь идет о баллистической ракете.

О запуске сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным береговой охраны Японии, Северная Корея могла запустить баллистическую ракету.

В первых числах января КНДР уже заявляла об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и попала в заданную цель. Данные о попадании снаряда в японские воды позже подтвердила береговая охрана страны. В Пентагоне заявили, что запуском ракеты Северная Корея нарушила ряд резолюций СБ ООН.