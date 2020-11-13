СМИ сообщили о захвате заложников в офисе компании Ubisoft

Часть людей, находившихся в здании вышла на крышу.

Как сообщил сайт tvanouvelles.ca, предполагаемый захват заложников случился на четвертом этаже. Полиция пока не подтверждает информацию именно о захвате заложников.

Кадры работы полиции оказались в соцсетях.

Ubisoft Montreal — студия-разработчик видеоигр. Она была основана в 1997 году. Она отвечает за развитие таких серий игр, как Assassin’s Creed, Far Cry и Watch Dogs.