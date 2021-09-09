СМИ сообщили о захвате заложников в филиале «Банка Грузии» в Кварели

В Грузии в городе Кварели, по предварительным данным, произошел захват заложников. Речь идет о филиале «Банка Грузии». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов «Банка Грузии» в Кварели и, предположительно, взял в заложники несколько человек. По неподтвержденной информации, ворвавшийся в банк мужчина держит в руках ручную гранату.

В МВД Грузии также подтвердили информацию о нападении. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Пока никаких других подробностей больше не приводится.

По данным телеканала Rustavi 2, вооруженный преступник взял в заложники 15 человек и требует за них выкуп в размере полумиллиона лари. Но эту информацию власти пока не подтвердили.