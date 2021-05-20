СМИ сообщили о захвате самолета ВВС Польши

Экипаж пассажирского самолета Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате лайнера. Об этом сообщил мониторинговый ресурс OpenSky Alerts.

Пилот отправил диспетчеру сигнал под кодовым обозначением 7500. Это означает, что воздушное судно захвачено. Сейчас лайнер пролетает над территорией Польши и находится недалеко от границы с Чехией.

В марте неизвестный захватил самолет в аэропорту столицы Мавритании. Лайнер стоял в воздушной гавани без пассажиров. Сообщалось, что самолет захватил иностранец, который требовал, чтобы ему предоставили возможность улететь на нем. Захватчик также требовал выкуп, а в случае штурма грозился взорвать лайнер.