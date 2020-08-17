СМИ сообщили о задержании предполагаемого шпиона в Норвегии. Он мог передавать данные России

По данным агентства, свою вину задержанный мужчина не признает. Ранее СМИ сообщили, что полиция задержала гражданина Норвегии после встречи в ресторане с неким иностранным агентом для передачи информации. По данным NRK, он мог поделиться секретными данными с офицером российской разведки. Норвежская полиция считает, что это могло нанести ущерб национальным интересам скандинавской страны.

50-летнего задержанного подозревают в «разглашении государственной тайны». Если его вину докажут, мужчина может отправиться на 15 лет за решетку. Более подробной информации об инциденте пока нет.