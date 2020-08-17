СМИ сообщили о задержании предполагаемого шпиона в Норвегии. Он мог передавать данные России
Задержанный в Норвегии предполагаемый шпион мог передавать информацию России. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на полицейскую службу безопасности.
По данным агентства, свою вину задержанный мужчина не признает. Ранее СМИ сообщили, что полиция задержала гражданина Норвегии после встречи в ресторане с неким иностранным агентом для передачи информации. По данным NRK, он мог поделиться секретными данными с офицером российской разведки. Норвежская полиция считает, что это могло нанести ущерб национальным интересам скандинавской страны.
50-летнего задержанного подозревают в «разглашении государственной тайны». Если его вину докажут, мужчина может отправиться на 15 лет за решетку. Более подробной информации об инциденте пока нет.