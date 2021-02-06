СМИ сообщили о задержании многодетной американки за штурм Капитолия

Американские силовики задержали мать восьмерых детей Рейчел Пауэлл, заподозрив ее в причастности к штурму Капитолия в начале января. Дом женщины уже обыскали.

ФБР провело обыски у Пауэлл накануне, сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей. Сотрудники спецслужбы искали улики, которые бы указали на ее участие в беспорядках.

Вечером 4 февраля женщину задержали. Ее адвокат рассказал агентству Associated Press, что в руки силовиков мать-одиночка сдалась добровольно, когда узнала о грозящем ей уголовном преследовании.

Перед судом Пауэлл должна предстать 5 февраля. Ей предъявили несколько обвинений, включая насильственное проникновение, хулиганство и расхищение государственной собственности.

Предположительно, американка попала на несколько видео, когда инструктировала участников беспорядков. Не исключено, что многодетная мать каким-то образом ознакомилась с планом этажей Капитолия. Подтверждение этой информации, отмечено в материале, станет косвенным свидетельством того, что беспорядки в центре Вашингтона спланировали заранее.