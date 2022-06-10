СМИ сообщили о задержании экс-префекта САО Москвы Олега Митволя

Сотрудники ФСБ задержали бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта САО Москвы Олега Митволя по делу о хищении. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах написал РБК.

Митволя задержали в аэропорту Внуково, откуда он пытался вылететь в Дубай, по предварительным данным.

Информацию о задержании Митволя РБК подтвердил еще один источник, знакомый с материалами дела. Сообщается, что бывшего префекта Северного административного округа Москвы и бывшего заместителя главы Росприроднадзора подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Средства, предположительно, выделила аффилированная с ним проектная организация на строительство метро в Красноярске.