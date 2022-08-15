СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии «Крушик» в Сербии

В дробильном цеху оборонного предприятия «Крушик» в городе Валево на западе Центральной Сербии произошел взрыв. По данным радио и телевидения Сербии, есть пострадавшие.

Сербские журналисты рассказывают, что ранения получили мужчина и женщина. Состояние сорокалетней пострадавшей врачи оценивают как тяжелое: у нее травмированы обе руки. Работница предприятия госпитализирована в Валевскую больницу.

Взрыв произошел в начале первой смены.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб, они выясняют, что послужило причиной взрыва.

Завод расположен в 100 километрах на юго-запад от Белграда. Он считается одним из крупнейших оборонных предприятий страны.

Ранее Сербский журналист Душан Влаович рассказал, почему обострение между Сербией и Косовом возникло именно сейчас. По его словам, на президента Сербии Александра Вучича оказывается давление, его призывают признать «западное творение», появившееся в 1999 году в результате агрессии НАТО и вопреки желанию сербских властей. Планы включают также принятие Сербией всего комплекса санкций против России.