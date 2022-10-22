СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Черниговской областях | 360°

Мир 22 октября 2022, 10:09 СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Черниговской областях «Страна.ua»: в Черниговской и Одесской областях Украины прогремели взрывы

Читать 360tv в

В Одесской и Черниговской областях Украины субботним утром прогремели взрывы, сообщило местное издание «Страна.ua». Уточняется, что в Одесской области удар пришелся по объекту инфраструктуры

Кроме того, издание написало о взрывах в Ровенской области, дыме в Киевской области и Луцке. В Хмельницком пропал свет и скоро исчезнет вода, горсовет призвал жителей запастись ею.

Реклама

Об «очередных ракетных обстрелах», без уточнения территорий, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса президент Украины Андрей Ермак. В Киевской области сработала система противовоздушной обороны, информировал глава областной администрации Алексей Кулеба. Местным жителям посоветовали не покидать укрытия.

Реклама

Ранним утром 22 октября почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Минобороны России ежедневно подтверждает нанесение ударов по объектам военного управления и энергетики Украины. Намеченные цели достигаются.