Мир 05 февраля 2023, 10:04 Взрывы произошли в Харькове. В двух областях Украины объявили воздушную тревогу Власти Харькова сообщили о взрывах в городе РИА «Новости»

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Мощные взрывы после прилета ракеты произошли в Харькове. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Олег Синегубов.

«Зафиксирован прилет в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он.

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Официальный ресурс по оповещению населения Украины сообщил, что власти страны объявляли воздушную тревогу в Черниговской и Черкасской областях.

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Российская армия с конца 2022 года начала наносить удары высокоточным оружием по украинским объектам военного управления и критической инфраструктуры. Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что при ударах мирному населению Украины ничего не угрожает.

Власти ряда регионов Украины сообщали о дефиците мощности на электроподстанциях. Население попросили как можно меньше использовать электрические приборы в вечернее время, чтобы сократить нагрузку на сеть.