СМИ сообщили о взрывах на месте захвата автобуса в Луцке

Корреспондент УНИАН с места событий подтвердил информацию о серии взрывов. «В Луцке произошло около трех взрывов. Только что», — заявил он.

Пока о пострадавших ничего не сообщалось. Все сотрудники СМИ находятся недалеко от места, где стоит автобус. При этом близко никого не подпускают, так как захвативший заложников мужчина может начать стрелять. В ближайшее время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен сообщить все детали на брифинге.

Утром 21 июля стало известно, что мужчина захватил заложников в Луцке. Вместе с ним в автобусе на Театральной площади оказались 20 человек. Позже начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что злоумышленник вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Захватчик назвался Максимом Плохим и потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращения, где назвали себя «террористами в законе». Кроме того, он потребовал, чтобы Владимир Зеленский записал ролик и сказал: «Фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем». Сейчас с Плохим ведут переговоры правоохранители.