02 марта 2023, 20:08
СМИ сообщили о взятии «вагнеровцами» Забахмутки на востоке Артемовска
«Военное обозрение»: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Забахмутку на востоке Артемовска
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль район Забахмутка в восточной части Артемовска, сообщило издание «Военное обозрение». Официально эти данные представители частной военной компании не подтверждали.
По информации «Военного обозрения», Забахмутка представляет индустриальный район города, там расположены жилые кварталы и объекты инфраструктуры.
Реклама
Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что сообщения об установлении полного контроля над Забахмуткой опережают события.
«Пока еще не всю взяли, хотя продвижение к центру достаточно ощутимое. Люди работают. Дело движется, но не так быстро, как пишут», — написал он.
По данным Рожина, бои смещаются в направлении трассы через Хромово. Этот поселок пока находится под контролем ВСУ. Для противника удержание Хромова, а также населенного пункта Богдановка имеет решающие значение. Если украинские военные утратят над ними контроль, пояснил эксперт, то не смогут избежать котла в Артемовске.
ДНР
ВСУ
Артемовск
Реклама
Реклама