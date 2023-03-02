Мир 02 марта 2023, 20:08 СМИ сообщили о взятии «вагнеровцами» Забахмутки на востоке Артемовска «Военное обозрение»: ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Забахмутку на востоке Артемовска РИА «Новости»

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Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль район Забахмутка в восточной части Артемовска, сообщило издание «Военное обозрение». Официально эти данные представители частной военной компании не подтверждали.

По информации «Военного обозрения», Забахмутка представляет индустриальный район города, там расположены жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

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Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что сообщения об установлении полного контроля над Забахмуткой опережают события.

«Пока еще не всю взяли, хотя продвижение к центру достаточно ощутимое. Люди работают. Дело движется, но не так быстро, как пишут», — написал он.

По данным Рожина, бои смещаются в направлении трассы через Хромово. Этот поселок пока находится под контролем ВСУ. Для противника удержание Хромова, а также населенного пункта Богдановка имеет решающие значение. Если украинские военные утратят над ними контроль, пояснил эксперт, то не смогут избежать котла в Артемовске.