СМИ сообщили о второй жертве теракта на мосту Лондона

В пятницу 29 ноября неизвестный мужчина на Лондонском мосту в столице Великобритании напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек.

По словам очевидцев, прохожие смогли обезвредить мужчину и даже отобрать нож. Прибывшая полиция открыла огонь на поражение после того, как на нем был замечен муляж взрывного устройства. В итоге устроившего нападение убили. Полиция назвала нападение на Лондонском мосту терактом. Место происшествия оцепили.

В данный момент на месте работают несколько десятков полицейских.

На этом же месте 3 июня 2017 года был совершен другой теракт, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство»*. В толпу людей въехал фургон, в результате чего погибло восемь человек.

*Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.