СМИ сообщили о возможных антироссийских санкциях со стороны Германии

Собеседник журналиста рассказал, что Берлин сейчас проводит переговоры с остальными странами Евросоюза об объединении санкционных усилий в отношении Москвы.

Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года. По подозрению в совершении этого преступления следователи задержали россиянина. По версии следствия, задание на ликвидацию гражданина Грузии он получил от властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России совершенно беспочвенны и не имеют под собой никаких оснований. Однако МИД Германии выслал из страны двух немецких дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата двух работников посольства ФРГ в Москве.

Российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что в 2004 году в организации терактов в московском метро на станции «Автозаводская», а также планировал атаку на школу в Беслане. В 2005 году он скрылся в Грузии, откуда занимался финансированием незаконных вооруженных бандформирований в Чечне.