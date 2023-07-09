Мир 09 июля 2023, 05:06 СМИ сообщили о возможном визите Матвиенко в Китай «Синьхуа»: в Китае ожидают, что спикер Совфеда Матвиенко посетит КНР с 9 по 12 июля РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Китае ожидают, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетит в страну с 9 по 12 июля. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Как указано, Матвиенко может возглавить делегацию России на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.

Реклама

Матвиенко, как отметили авторы статьи, посетит КНР по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Другие детали возможной поездки Матвиенко в Китай не приводятся.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию. Это поездка стала для него первым зарубежным визитом после переизбрания на третий срок. Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в личной беседе обсудили сотрудничество государств, также они подписали совместное заявление об основных направлениях экономического сотрудничества России и Китая до 2030 года.

В июле президент США Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным» после его поездки в Москву. Глава Белого дома добавил, что «это не было угрозой. это наблюдение».