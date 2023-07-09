09 июля 2023, 05:06
СМИ сообщили о возможном визите Матвиенко в Китай
«Синьхуа»: в Китае ожидают, что спикер Совфеда Матвиенко посетит КНР с 9 по 12 июля
В Китае ожидают, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетит в страну с 9 по 12 июля. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Как указано, Матвиенко может возглавить делегацию России на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.
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Матвиенко, как отметили авторы статьи, посетит КНР по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Другие детали возможной поездки Матвиенко в Китай не приводятся.
В марте председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию. Это поездка стала для него первым зарубежным визитом после переизбрания на третий срок. Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в личной беседе обсудили сотрудничество государств, также они подписали совместное заявление об основных направлениях экономического сотрудничества России и Китая до 2030 года.
В июле президент США Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожным» после его поездки в Москву. Глава Белого дома добавил, что «это не было угрозой. это наблюдение».
Россия
Валентина Матвиенко
Китай
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