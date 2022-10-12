СМИ сообщили о воздушной тревоге в пяти областях Украины | 360°

Мир 12 октября 2022, 09:09 Поделиться Telegram

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Viber СМИ сообщили о воздушной тревоге в пяти областях Украины «Украина.ру»: в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога Министерство Обороны Украины

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Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Винницкой, Днепропетровской,Черкасской, Кировоградской областях Украины. Об этом написало издание «Украина.ру» со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

Ранее утром 12 октября украинские СМИ написали, что в Николаевской области раздались взрывы и прозвучала воздушная тревога. Администрация Киева также сообщила, что в городе объявлена воздушная тревога.

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Телеканал «24 канал» заявил, что по состоянию на 06:35 (совпадает с московским временем) воздушная тревога раздавалась еще в восьми областях Украины.

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Кроме того, в среду появились сообщения о взрывах в Херсоне. По неподтвержденной информации там сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Россия 10 и 11 октября наносила массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Они стали ответом на теракт на Крымском мосту. ФСБ обвинила в этом главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

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