СМИ сообщили о внезапном обогащении соратников Трампа на помилованиях

Согласно информации CNN, во вторник, 19 января, нынешний лидер Штатов планирует объявить о помиловании около 100 человек. В частности в материале речь идет о нескольких лоббистах, которые имеют отношение к Трампу и его окружению. Одним из них является бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, ранее консультировавший Белый дом по темам помилования и смягчения наказаний.

По данным СМИ, он заработал тысячи долларов на просьбах простить сына экс — сенатора Арканзаса, основателя онлайн-рынка наркотических средств Silk Road и светскую диву с Манхэттена, признавшей свою вину в мошенничестве, пишет сайт «Политика сегодня».

Еще одним лоббистом в этом списке стал бывший адвокат Трампа Джон Дауд. После увольнения Дауд стал представлять интересы зажиточного любителя азартных игр в Лас-Вегасе Уильяма Уолтерса. Его осудили за инсайдерскую торговлю. Экс — адвокат президента уже получил от Уолтера большую сумму, но решения о помиловании пока нет.

Кроме этого, бывший советник штаба Трампа Карен Джорно получила 50 тысяч долларов за освобождение от наказания Джона Кириака, который раньше был агентом ЦРУ. Офицера разведки признали виновным в незаконном раскрытии конфиденциальной информации.