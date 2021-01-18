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    18 января 2021, 17:25

    СМИ сообщили о внезапном обогащении соратников Трампа на помилованиях

    Полина Петрова

    Соратники действующего президента США Дональда Трампа получили десятки тысяч долларов на лоббировании решений по помилованию состоятельных нарушителей закона, сообщила газета The New York Times со ссылкой на авторитетные источники и документы.
    СМИ сообщили о внезапном обогащении соратников Трампа на помилованиях

    Согласно информации CNN, во вторник, 19 января, нынешний лидер Штатов планирует объявить о помиловании около 100 человек. В частности в материале речь идет о нескольких лоббистах, которые имеют отношение к Трампу и его окружению. Одним из них является бывший федеральный прокурор Бретт Толмен, ранее консультировавший Белый дом по темам помилования и смягчения наказаний.

    По данным СМИ, он заработал тысячи долларов на просьбах простить сына экс — сенатора Арканзаса, основателя онлайн-рынка наркотических средств Silk Road и светскую диву с Манхэттена, признавшей свою вину в мошенничестве, пишет сайт «Политика сегодня».

    Еще одним лоббистом в этом списке стал бывший адвокат Трампа Джон Дауд. После увольнения Дауд стал представлять интересы зажиточного любителя азартных игр в Лас-Вегасе Уильяма Уолтерса. Его осудили за инсайдерскую торговлю. Экс — адвокат президента уже получил от Уолтера большую сумму, но решения о помиловании пока нет.

    Кроме этого, бывший советник штаба Трампа Карен Джорно получила 50 тысяч долларов за освобождение от наказания Джона Кириака, который раньше был агентом ЦРУ. Офицера разведки признали виновным в незаконном раскрытии конфиденциальной информации.