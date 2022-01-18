СМИ сообщили о внебрачной дочери писателя Габриэля Гарсии Маркеса

Нобелевский лауреат по литературе Габриэль Гарсия Маркес на протяжении нескольких десятков лет скрывал, что у него есть внебрачная дочь. Ее родила мексиканская писательница и журналистка Сусанна Като, с которой у автора «Ста лет одиночества» был роман в начале 90-х годов.

Тайну писателя раскрыл его биограф Дассо Сальдивар. Его рассказ опубликовали в газете El Universal. Собеседник журналистов отметил, что узнал о внебрачной дочери писателя после его смерти в 2014 году. Но ему потребовалось восемь лет, чтобы получить подтверждения этой информации. Все началось с того, что ему на глаза попалась фотография, на которой на коленях у Маркеса сидела маленькая девочка.

Сальдивар выяснил, что матерью девочки была писательница и журналистка Сусанна Като. Она работала с Маркесом над сценариями фильмов «Любовью не играй» и «Зеркало двух лун» в начале 90-х годов.

Родившуюся девочку назвали Индирой, в честь бывшего премьер-министра Индии, с которой Маркес тесно общался. Сейчас внебрачной дочери писателя около 30 лет. Она носит фамилию своей матери.

Родственники Маркеса подтвердили агентству Associated Press, что у писателя была внебрачная дочь. Племянница писателя Шани Гарсия Маркес заявила, что много лет знала о своей двоюродной сестре, но по просьбе родителей не раскрывала семейной тайны.

Еще один племянник писателя, Элихио Торрес Гарсия, признался, что общался с Индирой Като через социальные сети, но лично они никогда не встречались.

Габриэль Гарсия Маркес более 50 лет прожил в браке с Мерседес Барчей. У пары родились двое сыновей Родриго и Гонсало. Родственники отметили, что не раскрывали тайну о внебрачной дочери в знак уважения к вдове писателя. Мерседес Барча умерла в августе 2020 года. Личность отца дочери не раскрывала и Сусанна Като. Она не хотела, чтобы к девочке было приковано внимание средств массовой информации.

Сейчас об Индире Като известно то, что она занимается съемкой документальных фильмов. За свою работу 2014 года о мигрантах, проезжающих через Мексику, она получила несколько наград.