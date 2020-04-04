СМИ сообщили о тысячах слитых записей видеозвонков в Zoom

Приложение Zoom стало самым популярным для проведения видеоконференций во время пандемии. Это привело к тому, что на сервис нацелились хакеры. В итоге несколько тысяч записей видеозвонков оказались слиты в Сеть.

В интернете оказались записи бизнес-совещаний, частных разговоров и школьных уроков. Более того, во многих материалах были имена, номера телефонов, отчетность частных компаний и другие персональные данные, пишет газета Washington Post. Сами видеозаписи появились в YouTube и Vimeo.

«Многие видео содержат информацию, позволяющую установить личность, и очень интимные разговоры, записанные людьми дома. Есть и видео с обнаженными людьми, например, в котором учат студентов наносить бразильский воск», — отмечает издание.

Руководству компании уже сообщили о проблеме с утечкой видеозаписей.

Zoom Video Communications основали в 2011 году. В марте 2020 года суточная аудитория сервиса выросла до 200 миллионов человек. Это в 20 раз больше, чем было за аналогичный период 2019 года. Популярность приложения увеличилась в связи с самоизоляцией из-за коронавируса. Люди начали больше общаться и работать по видеосвязи.

Слитые видео стали не единственной проблемой Zoom. Компания заметила, что хакеры начали делать сайты, которые маскируются под официальное приложение Zoom и предлагают скачать их вредоносное приложение.