Мир 19 мая 2023, 21:20 СМИ сообщили о тренировках ВСУ для форсирования Днепра WP: подразделения ВСУ тренируются для форсирования Днепра Официальное интернет-представительство президента Украины

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Киевский режим тренирует подразделения ВСУ для форсирования Днепра, группировки спецназа переходят на левый берег для проведения рейдов. Высадку украинского десанта пресекают Вооруженные силы России, сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, украинские штурмовики дважды в неделю проводят тренировки по форсированию водной преграды, в надежде, что река поможет им выполнить задачу. ВСУ начали строить баржи, которые смогут перевозить тяжелое вооружение.

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Командующий украинской оперативной группой войск в Херсоне бригадный генерал Михаил Драпатый заявил, что спецназ уже переходил на левый берег, но не смог там закрепиться.

«Вас сразу же убьют, если вы попытайтесь переплыть [реку] <…>. Какие-то 20-30 человек могут тихо взять кусок территории в 100 метров, но затем артиллерия их похоронит за 15 минут», — отметил украинский полковник Роман Костенко.

Генерал Драпатый отметил, что первоочередной задачей является установление контроля над островами на реке, что даст киевским силам более близкую стартовую точку для переправы на левый берег Днепра.