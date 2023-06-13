Мир 13 июня 2023, 13:40 СМИ сообщили о тяжелых потерях украинской армии во время контрнаступления NYT: ВСУ понесли большие потери во время контрнаступления РИА «Новости»

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Попытка контрнаступления стоила ВСУ многих сил. О потерях украинских военных написала американская газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков.

По их данным, ВС Украины получили серьезный урон из-за атак на российские минные поля, траншеи, огневые точки. Речь идет о гибели украинских военных и потери передового вооружения от Запада. Украина об этом умалчивает, отметило издание.

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Ранее экс-офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинцы за прошлую неделю потеряли почти на тысячу своих бойцов больше, чем за предыдущие семь дней. Речь идет о ситуации на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.

Минобороны России заявило в начале июня о провалившихся попытках ВСУ наступать. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, армия за три дня отразила атаки ВСУ. Противник при этом лишился до 3715 своих военных.