13 июня 2023, 13:40
СМИ сообщили о тяжелых потерях украинской армии во время контрнаступления
NYT: ВСУ понесли большие потери во время контрнаступления
Попытка контрнаступления стоила ВСУ многих сил. О потерях украинских военных написала американская газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков.
По их данным, ВС Украины получили серьезный урон из-за атак на российские минные поля, траншеи, огневые точки. Речь идет о гибели украинских военных и потери передового вооружения от Запада. Украина об этом умалчивает, отметило издание.
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Ранее экс-офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинцы за прошлую неделю потеряли почти на тысячу своих бойцов больше, чем за предыдущие семь дней. Речь идет о ситуации на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.
Минобороны России заявило в начале июня о провалившихся попытках ВСУ наступать. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, армия за три дня отразила атаки ВСУ. Противник при этом лишился до 3715 своих военных.
США
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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