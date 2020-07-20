СМИ сообщили о стремлении США к лидерству в освоении Луны

Они пояснили, что на это указывает предложенное специалистами NASA соглашение Artemis Accords, в котором утверждается правовая база о добыче полезных ископаемых на Луне. По идее Вашингтона, документ должен дополнить «Договор о космосе», который был принят в 1967 году.

Документ вызвал острую реакцию со стороны ряда государств, которые увидели в нем отказ Штатов признавать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Уточняется, что исследование спутника считается достоянием всего человечества, информирует РИА ФАН.

Теперь NASA предложило другое соглашение. Оно якобы призвано установить правовые принципы добычи и использования ресурсов космоса. По этой инициативе, будут заключены договоры на коллективную работу США с другими странами.

Как подчеркнуло издание, договор демонстрирует принципы нынешней политики США. По мнению журналистов, Вашингтон лишний раз показывает, что не собирается соблюдать нормы международного права.