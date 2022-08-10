СМИ сообщили о стрельбе в аэропорту Шарль-де-Голль

Злоумышленник направил нож в сторону правоохранителей, которые дежурили аэропорту Шарль-де-Голль. Те открыли ответный огонь. Об этом сообщил ведущий выпуска новостей на телеканале BFM TV.

«Полицейские, дежурившие в аэропорту Шарль-де-Голль, применили оружие против злоумышленника, который угрожал им ножом», — рассказал он.

Текущее состояние нарушителя порядка неизвестно. Однако ведущий уточнил, что он получил ранения, но остался в живых. По его словам, злоумышленник не последовал множественным советам правоохранителей убрать нож. Напротив, он направился в сторону полицейских с «угрожающим видом». По словам ведущего выпуска новостей, это и вынудило стражей порядка открыть огонь.

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