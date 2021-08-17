СМИ сообщили о стрельбе с американского вертолета по кабульскому кварталу

Три человека погибли в Кабуле во время стрельбы с борта американского вертолета, который пролетел над одним из городских кварталов. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

По данным агентства, выстрелы прогремели над районом Дех-Сабз столицы Афганистана. По предварительным данным, 10 человек получили ранения. Информации о причине стрельбы и состоянии пострадавших нет. Ранее издание Elbalad сообщило об интенсивной стрельбе в окрестностях международного аэропорта Кабула.

Ситуация в Афганистане обострилась несколько лет назад в связи с наступлением сторонников движения «Талибан»* на позиции правительственных войск. Противостояние закончилось тем, что талибы* накануне захватили власть в стране: они вошли в столицу и заняли президентский дворец.

На следующий день местные жители ринулись в аэропорт в надежде перебраться за границу на иностранных самолетах. На территории воздушной гавани начались хаос и паника. Несколько человек погибли. Некоторые люди хватались за шасси и усаживались на фюзеляже, так как в салоне им места не досталось.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.