СМИ сообщили о сотнях россиян, которые выехали за границу во время пандемии

Пандемия коронавируса не помешала некоторым россиянам выехать за рубеж. За границей в апреле побывали сотни наших соотечественников. Больше всего ездили в Южную Корею.

Совершенные россиянами поездки подсчитал сайт РБК, сославшись на зарубежную статистику. В национальной туристической организации Южной Кореи подсчитали, что за второй весенний месяц в республике находились 1223 россиянина. Свыше тысячи из этого числа — в составе морских экипажей.

Как туристы в страну приехали еще 128 граждан РФ, четыре россиянина совершали деловые поездки, один прибыл по официальным вопросам. Еще 1090 человек указали в графе о цели поездки пункт «иное».

Много россиян побывали в апреле и в Турции — 922. Зачем они приезжали в иностранное государство, не уточняется. Еще 635 наших соотечественников приехали в Болгарию, а 190 — в Сербию.

США приняли за апрель 136 россиян, Индонезия — 129. В Финляндии побывали 122 человека из России: в статистику попали те, кто предпочел останавливаться в гостиницах и других объектах размещения. По аналогичному принципу ведут подсчет швейцарцы, которые отметили 108 россиян в своей стране в апреле. В Австрию отправились не более 100 граждан РФ.

В этот же месяц границу Гонконга пересекли восемь россиян. В Сингапур приехали семеро, а на Тайвань — один.

Эксперты туристической отрасли пояснили, что из России в указанный период времени могли уехать люди с двойным гражданством. В этом случае они вполне могли улететь на эвакуационных рейсах. Разовые перелеты осуществляли и бизнес-джеты. Покинуть страну разрешалось и тем, у кого есть вид на жительство в другом государстве.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами РФ приостановила 27 марта на фоне пандемии коронавируса. В небо поднимали только вывозные, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы. Кроме того, вылет могли назначить и отдельным решением правительства.