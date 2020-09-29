СМИ сообщили о смерти эмира Кувейта
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в больнице в Соединенных Штатах на 92-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на королевский дворец Кувейта.
В июле ас-Сабаха прооперировали в Соединенных Штатах. В последние годы у шейха были проблемы со здоровьем.
Шейк стал эмиром Кувейта 29 января 2006 года после того, как его кандидатуру утвердило Национальное собрание. Ас-Сабаха постоянно лежал в больницах с 2017 года. В прошлом году из-за его болезни пришлось отложить встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Эмир Кувейта был одним из старейших глав государств в современном мире и старейшим монархом среди мужчин. Наследником престола в Кувейте сейчас является сводный брат умершего эмира Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.