СМИ сообщили о смерти баскетболиста «Црвены Звезды» на тренировке
Центровой сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Майкл Оджо умер во время тренировки от сердечного приступа. Об этом сообщило издание Blic.
«Ужасные новости. Баскетболист „Црвены Звезды“ Майкл Оджо скончался сегодня в возрасте 27 лет. Приехавший в Сербию в 2017 году нигерийский „страж кольца“ скончался от сердечного приступа», — пишет газета.
По данным портала Eurohoops, у спортсмена была индивидуальная тренировка. Ему стало плохо во время бега. До этого момента Оджо никогда не жаловался на здоровье. Его доставили в реанимацию, однако врачи не смогли спасти 27-летнего баскетболиста.
Американо-нигерийский спортсмен начал свою профессиональную карьеру в Белграде. Оджо был обладателем суперкубка Адриатической лиги и чемпионом Сербии.