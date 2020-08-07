СМИ сообщили о смерти баскетболиста «Црвены Звезды» на тренировке

«Ужасные новости. Баскетболист „Црвены Звезды“ Майкл Оджо скончался сегодня в возрасте 27 лет. Приехавший в Сербию в 2017 году нигерийский „страж кольца“ скончался от сердечного приступа», — пишет газета.

По данным портала Eurohoops, у спортсмена была индивидуальная тренировка. Ему стало плохо во время бега. До этого момента Оджо никогда не жаловался на здоровье. Его доставили в реанимацию, однако врачи не смогли спасти 27-летнего баскетболиста.

Американо-нигерийский спортсмен начал свою профессиональную карьеру в Белграде. Оджо был обладателем суперкубка Адриатической лиги и чемпионом Сербии.