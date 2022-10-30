СМИ сообщили о смертельной угрозе для финнов после разрыва отношений с Россией | 360°

Мир 30 октября 2022, 07:44 СМИ сообщили о смертельной угрозе для финнов после разрыва отношений с Россией Bloomberg: компания Fingrid в Финляндии сообщила о риске смертей от холода РИА "Новости"

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Отказ от российских энергоносителей стал тяжелым выбором для жителей Финляндии. Страну в зимний период ждут веерные отключения подачи электроэнергии, при которых люди окажутся в опасности и могут замерзнуть, написало издание Bloomberg.

Представитель сетевой компании Fingrid Арто Пахкин сообщил, что если не рассматривать варианты с веерными отключениями, то возможен сбой в работе энергосистемы, при котором люди могут замерзнуть от холода.

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Журналисты написали, чтов случае прекращения подачи электроэнергии остановится общественный транспорт, перестанут работать электроприборы, закроются заправочные станции, банкоматы. Спустя 18 часов температура в домах достигнет всего лишь 10 градусов по Цельсию. Еще через 30 появится вероятность полного промерзания жилищ и прорыва труб.

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Через 36 часов трубы отопления лопнут и людям будет необходимо эвакуироваться из-за угрозы замерзнуть.

Доцент финского университета Петер Лунд заявил, что к полному отключению электричества по всей страны может привести попытка регулировать потребление. По его словам, тогда света не будет во всей Финляндии.