СМИ сообщили о смене фирменной упаковки у Sprite

Sprite прекращает продажу напитка в фирменных бутылках в зеленых пластиковых бутылках. Об этом СNN рассказал гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа.

Такое решение принято головной компанией, которой принадлежит бренд — Coca-Cola Company. Отказ от фирменного цвета бутылок объяснили соображениями экологичности. Кроме того, по мнению представителей головного управления смена окрашивания бутылок улучшит качество переработанного материала.

«После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика», — сказал Очоа.

CNN отметили, что Sprite продавал напиток в зеленой упаковке более 60 лет. Кроме того, что зарубежных потребителей ждут обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках продукции. При этом на этикетках традиционный зеленый цвет останется.