Мир 23 марта 2023, 07:50 СМИ сообщили о серьезном конфликте Германии и Франции Politico: между ФРГ и Францией произошел скандал из-за ядерной энергетики и автомобилей rawpixel

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Между Францией и Германией возникли серьезные разногласия по вопросам запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и ядерной энергетики. Это привело к конфликту, рассказало издание Politico.

Журналисты утверждают, что 24 марта в Брюсселе пройдет встреча лидеров ЕС, где страны обсудят поддержку Украины и экономическую конкурентоспособность блока, однако конфликт Германии и Франции способен даже помешать ходу переговоров.

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Германия вместе с союзниками, среди которых Италия, заблокировала решение Евросоюза о запрете продажи автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. ФРГ выступает за исключение синтетической альтернативы ископаемому топливу, полагая, что это пойдет на пользу промышленности страны, но Европарламент уже два раза отклонил эту просьбу. Франция, в свою очередь, добивается того, чтобы атомную энергетику включили в список «чистых» технологий ЕС, что не понравилось уже Германии.

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Давление на Еврокомиссию со стороны правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца, в состав которого входят «зеленые», «особенно разозлило» Францию, пишет издание.