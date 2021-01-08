СМИ сообщили о русскоязычном участнике штурма Конгресса

Суд отправил под стражу одного из участников по обвинению в хранении автоматической винтовки и 11 бутылок с зажигательной смесью, еще одного обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

Третий заявил судье, что он не понимает, о каком незаконном проникновении идет речь, а после потребовал переводчика, владеющего русским языком.

По данным прокуратуры, большинство обвиняемых прибыли в Вашингтон из Орегона, Флориды, Вайоминга, Коннектикута и Пенсильвании.

Несмотря на требования прокуратуры отправить их за решетку, до суда большинство вышло на свободу под подписку о невыезде. Несколько десятков людей обвинили в нарушении комендантского часа, который мэр Вашингтона ввела в минувшую среду.

На следующий день в окружной суд привели еще четырех человек. Мужчину из Мэриленда обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия. У него изъяли девятимиллиметровый пистолет.

По словам прокурора, у него также были два полностью заряженных магазина на 12 патронов, бронежилет, противогаз и карманный нож в рюкзаке. Сам задержанный сказал, что пистолет использовал для личной защиты и что он не собирался никому причинять вред.

Исполняющий обязанности прокурора округа Майкл Шервин заявил, что сейчас перед федеральными властями стоит задача обнаружить большее число подозреваемых. Он отметил, что это может несколько месяцев. Он напомнил, что количество участников штурма исчислялось сотнями, но полиция не надела на них наручники.

«Я не могу объяснить, почему их не задержали», — заявил он. При этом Шервин отметил, что из офисов Конгресса украли огромное количество документов, что может иметь последствия для национальной безопасности.

После штурма Капитолия полиция объявила о задержании 68 человек, из которых только один оказался жителем Вашингтона. 55 из них уже предъявили обвинения. Прокуратура заявила, что в ближайшие несколько дней ожидаются новые задержания. Между тем ФБР обратилось к гражданам, которые вели фото- и видеосъемку около Конгресса, с просьбой анонимно поделиться записями, чтобы установить личности участников погрома. За данные о заложивших самодельные взрывные устройства около штаб-квартир Демократической и Республиканской партий бюро пообещало вознаграждение в 50 тысяч долларов.