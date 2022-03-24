СМИ сообщили о рекламе ФБР для вербовки сотрудников посольства России в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США делает попытки вербовать сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, посылая им рекламу в социальных сетях. Об этом написала газета The Washington Post.

По сведениям издания, реклама главного контрразведывательного ведомства Штатов, всплывающая в Facebook*, Twitter и на связанных с компанией Google ресурсах, имеет четкие геолокационные границы. Журналист газеты получил рекламное сообщение на свой гаджет, когда стоял около ограды посольства. Однако когда он перешел на противоположную сторону улицы, рассылка пропала.

Издание пояснило, что цель рекламы — использовать «любое недовольство или гнев» из-за спецоперации на Украине у сторонников дипмиссии или русскоязычных людей, посещающих ее. Таким образом США пытаются завербовать новые источники.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая позволит помочь ФБР, просим вас обращаться к нам», — сказано в одном из рекламных объявлений со ссылкой на соответствующую страницу в Сети.

В тексте отмечено, что публикацию оплатило ФБР.

* Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.