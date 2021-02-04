СМИ сообщили о провале учений Польши, репетировавшей защиту от России

Масштабные военные учения «Зима-2020» в Польше с участием нескольких тысяч офицеров провалились. План обороны границы с Россией и Белоруссией, рассчитанный на 22 дня, не сработал. Уже на четвертый день виртуальный противник окружил Варшаву.

Передовые батальоны потеряли до 80% личного состава, командование разрушено, порты захвачены, ВМС и ВВС полностью уничтожены, даже несмотря на поддержку НАТО. Польшу удалось захватить за пять дней, написало агентство Eurasia Daily.

По данным издания Interia, при моделировании военных действий учитывались вооружения, которые Польша заказала у США. Это зенитные системы Patriot, многоцелевой самолет F-35, ракетная артиллерия HIMARS. Польская оборона стояла на северо-восточном фланге, граничащем с Калининградской областью и Белоруссией.

Штабные учения «Зима-2020» прошли в польской Академии военного искусства, за ними лично следили президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Представители польского лидера и военного ведомства отказались комментировать сообщения СМИ о провале учений. Они сослались на секретность данных.

Однако после скандала министр обороны Блащак все же сделал заявление: «Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться».

Польский политолог Томаш Янковский полагает, что лишь сумасшедший или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом. По его словам, Варшава должна искать точки соприкосновения, выгодное партнерство с Москвой. По его словам, это уже не «русофильская мечта», а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша.