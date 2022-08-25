СМИ сообщили о противостоянии в Евросоюзе из-за России

В Евросоюзе идет тайное противостояние по ситуации на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц скрывают свое стремление к скорейшему урегулированию конфликта дипломатически путем. Об этом написало издание Politico.

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — отметил обозреватель Муджтаба Рахман.

Париж и Берлин не станут открыто демонстрировать свою позицию, пока Соединенные Штаты продолжают снабжать Украину вооружением. Шольц и Макрон не будут расшатывать видимость единства Евросоюза, считает обозреватель.

Президент Франции, выступая в онлайн-режиме на форуме «Крымская платформа», призвал не проявлять «слабости и духа компромисса» по отношению к России. На том же мероприятии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение украинских территорий к РФ.