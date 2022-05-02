СМИ сообщили о прошедших военную подготовку американцах на Украине

Американцы, прошедшие боевую подготовку, участвуют в конфликте на Украине на ее стороне. В частности, на территории страны действует группа Task Force Yankee, возглавляемая Харрисоном Джозефовицем, бывшим полицейским Чикаго. также служившим в сухопутных войсках США. Об этом написала американская газета Politico.

Джозефовиц сообщил изданию, что в группе более 190 добровольцев. Некоторые из них, ранее служившие в вооруженных силах, участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Помимо этого, участники группы помогают доставлять медикаменты и продовольствие на линии конфликта в восточной и южной частях страны. По оценке Джозефовица, на Украине «находятся тысячи американцев и других добровольцев».

«Неопределенное число американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране, они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран. Войска США не принимают непосредственного участия в боях, а отправляют военное снаряжение, гуманитарную и денежную помощь», — отметили журналисты Politico.