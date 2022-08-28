СМИ сообщили о проходе двух кораблей ВМС США в Тайванском проливе

Два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Речь идет о крейсерах ВМС США Chancellorsville и Antietam. Отношения Китая и США заметно ухудшились из-за ситуации вокруг Тайваня. Пекин был против поездки Пелоси и открыто выражал свою позицию. Однако в Вашингтоне не учли мнение китайских властей.

Более того на остров вскоре прибыла вторая делегация конгрессменов США. На этот раз ее возглавил сенатор-демократ Эд Марки. В КНР рассматривают этот визит как «вмешательство во внутренние дела».

Пекин потребовал от Вашингтона не нарушать политику «одного Китая». США не хотят стабильности в Тайваньской проливе, заключили китайские власти.