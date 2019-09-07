СМИ сообщили о проблемах во время испытания нового лайнера Boeing

Новый лайнер Boeing 777X не смог пройти испытания при повышенных нагрузках. Компании пришлось приостановить тест из-за технических проблем.

Как сообщило AFP со ссылкой на представителя Boeing, испытания 777X были частью процесса сертификации и проходили при контроле федерального управления гражданской авиацией (FAA) США. Во время этого теста лайнер подвергался нагрузкам, которые превышали нагрузки при обычных условиях использования самолета.

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«Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ происшедшего, и команда проводит работу по выявлению причин», — приводит агентство слова собеседника.

Источник рассказал, что повышенных нагрузок не выдержала дверь самолета — она просто вылетела, что бывает довольно редко при подобного рода испытаниях.

В 2019 году была приостановлена эксплуатация Boeing- 737 MAX после авиакатастроф с участием этого лайнера в Индонезии и Эфиопии в октябре 2018 года и марте 2019 года.