Мир 26 января 2023, 11:55 СМИ сообщили о прилете по подстанции в Одесской области Readovka: удар нанесли по подстанции в Одесской области

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Удар нанесли по подстанции в Одесской области, сообщила Readovka. Уточняется, что она находится в 18 километрах от города.

В соцсетях появились данные о нескольких прилетах в этом регионе. По информации украинского Telegram-канала «Политика Страны», глава Одесской районной государственной администрации ‍Юрий Крук сообщил о повреждении двух энергетических объектов в областном центре. Пострадавших нет.

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Readovka со ссылкой на местных жителей добавила, что один из ударов пришелся по Малиновскому району Одессы, там пропала вода и частично отключили свет.

Начальник военной администрации Одесской области Максим Марченко несколько часов назад предупредил в Telegram, что якобы готовится массированный ракетный удар по Украине «с применением авиации и кораблей», и попросил жителей не игнорировать сирены и оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога сейчас действует на всей территории Украины и в небольшой части ДНР, Херсонской и Запорожской областей, подконтрольной Украине.