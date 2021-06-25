СМИ сообщили о предсмертной записке Джона Макафи

Найденный мертвым в тюрьме Барселоны программист и бизнесмен Джон Макафи оставил предсмертную записку. Ее обнаружили в кармане брюк. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета El Pais.

Собеседники издания заявили, что содержание последнего послания предпринимателя пока неизвестно.

В европейской тюрьме Джон Макафи ожидал экстрадиции в США. Руководство тюрьмы заявило, что все указывает на то, что предприниматель покончил с собой. Окончательный вердикт должна вынести судебная экспертиза.

По данным издания, мертвого бизнесмена нашли сотрудники тюрьмы после того, как он не вышел на прогулку. В камеру отправились медицинские службы, которые пытались реанимировать заключенного, но спасти его не смогли.

Отсутствовавший в тот момент сокамерник бизнесмена заявил, что когда сосед был жив, то никаких признаков того, что он собирается уйти из жизни он не подавал.

Приехавшая в Барселону жена предпринимателя Дженис Макафи заявила, что в его смерти виновны американские власти.

«Из-за политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв», — заявила она.

В США Джона Макафи обвиняли в уклонении от уплаты налогов с доходов, которые он получил после операций с криптовалютой с 2014 по 2018 год. В прошлом году бизнесмена задержали в Испании по запросу США. Адвокаты пытались обжаловать его экстрадицию, но суд королевства одобрил выдачу предпринимателя. Сам Макафи называл себя жертвой политических преследований. Он был основателем компании McAfee, которая разрабатывала антивирусы. В 2011 году фирму приобрела компания Intel.