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    13 декабря 2020, 09:20

    СМИ сообщили о «повторном отравлении» Навального в Омске перед отправкой в Германию

    Андрей Иванов

    Алексея Навального якобы пытались отравить не один, а два раза. Газета The Times со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах Германии утверждает, что «повторное отравление» могло произойти перед отправкой в Германию.
    СМИ сообщили о «повторном отравлении» Навального в Омске перед отправкой в Германию

    Статья появилась в издании после разъяснения Путина об отказе Германии сотрудничать с Россией по истории с Навальным.

    «Как сообщили нам источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство <…> второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в материале The Times.

    Британские журналисты не называют никаких имен и ведомств. Никаких доказательств этому заявлению на страницах газеты нет. Один из источников издания заявил, что «это было сделано с расчетом, что до приземления в Берлине Навальный не доживет».

    На этой неделе президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что лично просил допустить российских специалистов к совместному расследованию ситуации с Навальным. На его просьбу никто не ответил. Все возможные основания для уголовного дела сейчас находятся в Германии