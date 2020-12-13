СМИ сообщили о «повторном отравлении» Навального в Омске перед отправкой в Германию

Статья появилась в издании после разъяснения Путина об отказе Германии сотрудничать с Россией по истории с Навальным.

«Как сообщили нам источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство <…> второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в материале The Times.

Британские журналисты не называют никаких имен и ведомств. Никаких доказательств этому заявлению на страницах газеты нет. Один из источников издания заявил, что «это было сделано с расчетом, что до приземления в Берлине Навальный не доживет».

На этой неделе президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что лично просил допустить российских специалистов к совместному расследованию ситуации с Навальным. На его просьбу никто не ответил. Все возможные основания для уголовного дела сейчас находятся в Германии