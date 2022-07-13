СМИ сообщили о повреждении исторических предметов в резиденции президента Шри-Ланки

В резиденции президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы повреждены предметы, представляющие историческую ценность. Об этом сообщил директор правительственного департамента археологии страны Анур Манатунга. Его слова процитировало местное издание Ada Derana.

«Имуществу, представляющему историческую ценность, причинен ущерб», — заявил он.

Манатунга рассказал об этом после визита сотрудников его департамента в президентский особняк в Коломбо. Там они провели оценку состояния внутреннего убранства. По словам Манатунги, теперь здание будут охранять силы правопорядка. Он сказал, что такие меры приняли для сохранения оставшихся предметов внутри президентской резиденции. Также он пообещал разобраться с теми, кто занимается вандализмом и кражами во время беспорядков в стране.

В ночь 12 на 13 июля Раджапакса покинул страну вместе с женой и телохранителем. Об этом сообщил RT. Предположительно, президент Шри-Ланки отправился на Мальдивы.