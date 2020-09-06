СМИ сообщили о поножовщине на юге Лондона. Ранения получили 5 человек

«Один мужчина борется за жизнь, еще четверо получили ранения в результате нападения с ножами на юге Лондона», — пишет Mirror.

Полицейские по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в нападении. На них указали очевидцы. Лондонские сотрудники правопорядка сейчас разбираются с тем, что произошло в британской столице. О мотивах нападения информации пока нет.