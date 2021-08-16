СМИ сообщили о погибших во время стрельбы в аэропорту Кабула

Несколько человек погибли во время предупредительных выстрелов военных США в аэропорту Кабула. Тысячи афганцев пытались попасть на иностранные самолеты, чтобы покинуть страну.

О жертвах РИА «Новости» сообщил источник в силах безопасности.

Ранее в Twitter появились видео, на котором на фоне бегущих людей в аэропорту Кабула слышны выстрелы. По утверждению телеканал BFM, американцы произвели выстрелы в воздух.

Телеканал Аl-Jazeera сообщил, что после захвата террористической организацией «Талибан»* столицы Афганистана в аэропорту Кабула начался хаос. Там очень много иностранных вертолетов и самолетов, на которых эвакуируют сотрудников посольств. Также тысяч жителей Афганистана со всей страны приехали в аэропорт в надежде улететь. Все погранпереходы находятся под контролем талибов. Аэропорт в Кабуле остался единственным местом под защитой НАТО.

Все крупные города в Афганистане были захвачены талибами* после вывода войск США из Афганистана. В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул без боя. В результате афганский президент Ашфар Гани сложил полномочия и покинул страну. Позднее талибы* заявили об установлении контроля над всеми районами столицы Афганистана.

*Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.