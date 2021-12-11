СМИ сообщили о подготовке Израилем удара по ядерным объектам Ирана

Власти Израиля пойдут на силовое решение проблемы ядерного оружия в руках Ирана, если США не ужесточат санкции и не вернут Тегеран за стол переговоров. Как сообщил со ссылкой на осведомленный источник сайт Yne

t, министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил американских партнеров, что уже отдал приказ армии готовиться к нападению на Иран.

Собеседник издания подчеркнул, что наложить вето на военную операцию Израиля Вашингтон не может. При этом кроме фактического военного удара военные рассматривают и другие варианты развития событий. В частности, блокировку системам запуска центрифуг, которые обогащают уран.

«Это удобный способ вмешательства. Вы просто не знаете, что происходит рядом с вашими материалами, которые вы накопили», — пояснил собеседник издания. Еще один источник в силовом блоке Израиля отметил, что США не поддержат Израиль в случае, если страна решит напасть на Иран.

«Американцы будут оттягивать до последнего возможность вмешательства и продолжить давить санкциями, потому что рассматривают силовой путь решения проблемы, когда нет другого выхода», — пояснил он.

В официальном заявлении Бени Ганца по итогам его визита в США говорится, что Израиль — это единственная страна в мире, которую Иран хочет уничтожить. Поэтому мировое сообщество должно надавить на власти страны и не дать им получить ядерного оружия.

«Только так можно обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке», — подчеркнул министр.

Правительства Германии Франции и Великобритании заявили, что Иран начал производить уран, обогащенный до 20% и расширил мощности производства, для получения обогащенного урана до 60%, о чем свидетельствуют данные МАГАТЭ.

В 2015 году, мировые ядерные державы и Германия заключили сделку с Ираном. Она предусматривала снятие введенных санкций в обмен на отказ от ядерного оружия. В 2018 году занимавший пост президента США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения возобновления санкционного давления. Иран объявил, что тоже возвращается к ядерным исследованиям и возобновляет обогащение урана. Вернуть власти страны к выполнению взятых на себя обязательств пока не удалось. Переговоры продолжаются несколько лет.