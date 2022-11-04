СМИ сообщили о подготовке британской разведкой и СБУ «террористической армии» для атак в Крыму | 360°

Мир 04 ноября 2022, 23:47 СМИ сообщили о подготовке британской разведкой и СБУ «террористической армии» для атак в Крыму Grayzone: британская разведка и СБУ готовят «террористическую армию» для атак в Крыму РИА "Новости"

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Британская разведка заключила соглашение со Службой безопасности Украины (СБУ) об обучении украинской «партизанской террористической армии», чтобы организовать атаки в Крыму, сообщило издание Grayzone. Авторы статьи сослались на оказавшуюся в его распоряжении переписку.

«Их планы подразумевали проведение тайной армией разведывательных и диверсионных операций в Крыму по поручению СБУ», — отметили журналисты.

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По данным издания, обучать «партизан» будут те же люди, что причастны к теракту на Крымском мосту. Это советник генерального секретаря НАТО Крис Донелли, сотрудник МИ-6 Гай Спиндлер и экс-министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.

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Для обучения украинских диверсантов наняли британских инструкторов из организации Prevail Partners, которую основал морской пехотинец Джастин Хеджес. Он надеялся получить финансирование для своей компании от мэра Львова Андрея Садового, добавили авторы статьи.

Ранее сообщалось о военной помощи для Украины, которую выделят власти Нидерландов. Украина получит танки и другое вооружение на сумму 120 миллионов евро.